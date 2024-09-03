Нездоровая привязанность в отношениях: как понять, что это не любовь?

Нездоровая привязанность это ситуация, при которой человек впадает в зависимость от присутствия партнера, не может быть целостным без него и нуждается в определённой ответной реакции, чтобы чувствовать себя нормальным.
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