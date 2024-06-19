Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бойцы группировки «Центр» показали, как освобождали Очеретино от ВСУ

Бойцы группировки «Центр» показали, как освобождали Очеретино от ВСУ

С массированной артподготовки начинался штурм Очеретино российскими военнослужащими. Кадры с высоты птичьего полета показали, как наши бойцы ведут огонь из всех стволов по позициям украинских боевиков на подступах к поселку.

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