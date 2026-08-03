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Царьград

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Командир группы "Север": уничтожен объект ВСУ в Сумской области

Командир группы "Север": уничтожен объект ВСУ в Сумской области

Подразделение РХБЗ 44-го корпуса "Север" успешно ликвидировало опорный пункт ВСУ в Сумской области. Командир группы с позывным Капа сообщил об уничтожении 15 противников на расстоянии 18 километров, подчеркнув отличную слаженность команды.

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