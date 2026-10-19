В Евросоюзе назревает «идеальный политический шторм» — к такому выводу пришло издание Politico после саммита ЕС, на котором лидерам не удалось достичь консенсуса, в том числе по семилетнему бюджету объёмом почти €2 трлн.
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