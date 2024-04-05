ГУ МЧС опровергло информацию об отрыве льдины с рыбаками на Волге у Юрьевца

Льдина по Волге не дрейфовала, а любители зимней рыбалки сами вышли на берег.ГУ МЧС России по Ивановской области официально сообщило, что информация полиции об оторвавшейся на Горьковском водохранилище льдине с 30 рыбаками не нашла подтверждения.