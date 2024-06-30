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Американские демократы хотят убрать Джо Байдена из предвыборной гонки
Комментарии
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Lora Некрасова
А Джо Байден другого мнения. Он намерен идти на выборы. И главное, этого очень хочет его жена. Но тем, кто хочет убрать Байдена, не нужно ничего делать. Он сам уберётся. Просто надо перестать его накачивать стимуляторами перед следующими дебатами, на которые Байден дал согласие. А без стимуляторов и шпаргалок он сразу будет искать под собой стул. Тут-то кащеева игла из него и выскользнет.
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