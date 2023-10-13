В Чувашии сотрудники полиции приняли участие в профориентационных сборах для учащихся

С 9 по 14 октября 270 учащиеся 10 класса, а также училищ и колледжей республики проходят профориентационные сборы, организованные учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе детского оздоровительного лагеря «Звездный» в Цивильском округе.
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