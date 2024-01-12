Глава Пентагона Остин прокомментировал удары по Йемену

Удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене преследовали цель подорвать и ухудшить возможности хуситов подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле, говорится в заявлении главы Минобороны США Ллойда Остина, размещенном на сайте Пентагона.