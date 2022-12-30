Лишенного прав мужчину на "Лексусе" остановили сотрудники ГИБДД Уссурийска

В Уссурийске перед судом предстанет местный житель, управлявший автомобилем при отсутствии права на управление транспортными средствами, ранее лишенный такого права на основании приговора суда, сообщили ИА UssurMedia в городской прокуратуре.
В Уссурийске перед судом предстанет местный житель, управлявший автомобилем при отсутствии права на управление транспортными средствами, ранее лишенный такого права на основании приговора суда, сообщили ИА UssurMedia в городской прокуратуре.
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