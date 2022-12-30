Закон, порядок, государство

730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косторнов
    Не  хватает   врачей   и  теперь  раненых  тащат   за  10000  верст   в  госпитал ???Позор...бляд !!!!Приморские студен...
  • Россиянин
    А что там делает немец со своими 3,134% акций? Да очень просто: Это самый обыкновенный крот. Причем узаконенная разве...Судьба портов Нах...
  • tanya watson (Шелегина)
    И где статья? Это три строки????Около 1,5 тыс. пр...

Лишенного прав мужчину на "Лексусе" остановили сотрудники ГИБДД Уссурийска

Лишенного прав мужчину на "Лексусе" остановили сотрудники ГИБДД Уссурийска

В Уссурийске перед судом предстанет местный житель, управлявший автомобилем при отсутствии права на управление транспортными средствами, ранее лишенный такого права на основании приговора суда, сообщили ИА UssurMedia в городской прокуратуре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх