Фото Гитлера вывели на табло на матче по американскому футболу в США

На матче по американскому футболу в штате Мичиган перед началом игры на видеотабло вывели фотографию Адольфа Гитлера с вопросом: "Где он родился"? Кадры распространились по социальным сетям и вызвали волну негодования.
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