Стало известно, когда заработает аэропорт в Дубае, где без денег застряли россияне

Международный аэропорт Дубая, пострадавший от сильных ливней, где оказались заблокированными российские граждане без денежных средств, планирует возобновить свою полноценную работу в течение ближайших 24 часов.
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