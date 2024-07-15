На границе России и Казахстана поссорились мигранты

На границе Челябинской области и Казахстана подрались мигранты – так утверждают очевидцы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне на территории автомобильного пункта пропуска Бугристое, в секторе выезда из России.
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