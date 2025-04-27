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ТВ «Реала» о падении Винисиуса в штрафной «Барсы»: «Явный пенальти. Показали офсайдную линию, но не момент паса. Мы должны видеть всю картинку и не должны верить марионеткам»

На второй добавленной к первому тайму минуте вингер «Мадрида» Винисиус упал в штрафной «блауграны» после столкновения с Войчехом Шченсным и Иньиго Мартинесом.

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