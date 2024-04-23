Иванов за несколько часов до задержания участвовал в заседании коллегии Минобороны

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, которого вечером вторника, 23 апреля, задержали в рамках расследования коррупционного дела, всего за несколько часов до задержания принимал участие в заседании коллегии министерства .
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