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Авербух опроверг слухи о третьей беременности Арзамасовой

Авербух опроверг слухи о третьей беременности Арзамасовой

Российский фигурист Илья Авербух в субботу, 29 августа, опроверг информацию о том, что его супруга, актриса Елизавета Арзамасова, беременна третьим ребенком.

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