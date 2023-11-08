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The Intel Drop: Фонд Олены Зеленской замешан в схемах торговли детьми

The Intel Drop: Фонд Олены Зеленской замешан в схемах торговли детьми

Роберту Шмидту удалось выяснить, что благотворительный фонд Елены Зеленской отправляет детей-​сирот на Запад под видом благородной миссии по спасению несовершеннолетних от военного конфликта.

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Комментарии
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Natalija Osminina
С какими обвинениями?? Зеленскую защищаешь? Руки прочь от пидорасов?))) От пидора Зеленского (а то, что он пидор- это не секрет) и от его жинки, сбывающей тем же элитным пидорам  украинских детей на потеху и на органы? Как можно не знать то, что уже не секрет как минимум год! Открой свои хохлятские зенки.
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6 час.
Natalija Osminina
Вот и не захочешь, а будешь считать, что  80% украинцев просто твари. По крайней мере судя по чатрулеткм, где 99% уроды нацистские. Понятно, что нормальные украинцы туда выходить боятся. Но их среди граждан Украины  сейчас не более 20%. Бедные люди, как они с вами мучаются.
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6 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Своих детей эта сладкая парочка еще не пристроила к педофилам? Эти могут! Их глаза смотрят на солнце через купюры денег, дюбых!
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5 час.

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