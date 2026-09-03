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Девять лучших любительских театров России приедут в Барнаул

Девять лучших любительских театров России приедут в Барнаул

В городе запланировали конкурсные показы и творческие лаборатории с членами жюри В Барнауле впервые пройдет Всероссийский фестиваль любительских театров "Успех на Алтае", посвященный 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

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