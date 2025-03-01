Фиктивная регистрация мигрантов стала причиной возбуждения уголовного дела

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной миграционной деятельности. Следователями установлено, что в период не позднее 30 марта 2023 года группа лиц, в которую входил ранее судимый мужчина, незаконно оказывала услуги по миграционному учету и оформлению патентов для иностранных граждан.