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Мировое обозрение

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OpenAI выпустила GPT-6 Astra, но забыла про платных пользователей — Альтман извинился и пообещал компенсацию

OpenAI выпустила GPT-6 Astra, но забыла про платных пользователей — Альтман извинился и пообещал компенсацию

Запуск GPT-6 Astra, который должен был стать триумфом OpenAI, обернулся для компании чередой организационных провалов и гневом платной аудитории.

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