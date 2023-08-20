Политнавигатор Украинские информационные войска должны заставлять русских солдат дезертировать, однако вера в правоту России и доверие к президенту оказываются сильнее нацистской пропаганды.
Мы не можем одолеть авторитет Путина – украинский ципсошник
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Они же сами "мясо" поставляют в "зону соприкосновения". Будем воевать "до последнего украинуа" или "до последней украинки" 🙃
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Они пытаются нас заставить поверить, что Путин за плохих бояр, а не за народ. Что ОН с олигархами и против простого народа. Не поверим. Царь хороший, бояре плохие!😃
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49 мин.
НЛ
Николай Лежнин
Если бы, да кабы. Зачем запрещать Русский язык, православие, сжигать заживо людей, бомбить мирное население кассетными боеприпасами. Это же всё делал кумир укров - Гитлер, бандера. Единственное жаль, что хохлу Хрущеву дали амнистировать всю эту (нехороших людей) да ещё и Крым отдал, не спросив крымчан. Не получится у вас ЦЕевропейцы впендюрить НАМ очередного вашего навального. Замучаитесь пыль глотать голубенькие.
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45 мин.
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