Любопытно, однако

75 675 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    А я не согласен. Сидеть у нас -это значит сохранить им жизнь. Вышвырнуть вместе с мужем  в Украину, вот это правильно...На каком основани...
  • Аким Воземчук
    Гораздо опаснее этой мерзавки, чиновники Ставрополья, потакающие мерзким выходкам обнаглевшей дряни. Владимирович обя...На каком основани...
  • Анатолий Ишимбаев
    Этих Ждунов надо гнать туда откуда приехали!На каком основани...

Мы не можем одолеть авторитет Путина – украинский ципсошник

Мы не можем одолеть авторитет Путина – украинский ципсошник

Политнавигатор Украинские информационные войска должны заставлять русских солдат дезертировать, однако вера в правоту России и доверие к президенту оказываются сильнее нацистской пропаганды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Они же сами &quot;мясо&quot; поставляют в &quot;зону соприкосновения&quot;. Будем воевать &quot;до последнего украинуа&quot; или &quot;до последней украинки&quot; 🙃
Ответить
2 час.
Дмитрий Бакланов
Они пытаются нас заставить поверить, что Путин за плохих бояр, а не за народ. Что ОН с олигархами и против простого народа. Не поверим. Царь хороший, бояре плохие!😃
Ответить
49 мин.
НЛ
Николай Лежнин
Если бы, да кабы. Зачем запрещать Русский язык, православие, сжигать заживо людей, бомбить мирное население кассетными боеприпасами. Это же всё делал кумир укров - Гитлер, бандера. Единственное жаль, что хохлу Хрущеву дали амнистировать всю эту (нехороших людей) да ещё и Крым отдал, не спросив крымчан. Не получится у вас ЦЕевропейцы впендюрить НАМ очередного вашего навального. Замучаитесь пыль глотать голубенькие.
Ответить
45 мин.

Картина дня

наверх