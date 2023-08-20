Мы не можем одолеть авторитет Путина – украинский ципсошник

Игорь Кузнецов Они же сами "мясо" поставляют в "зону соприкосновения". Будем воевать "до последнего украинуа" или "до последней украинки" 🙃

Дмитрий Бакланов Они пытаются нас заставить поверить, что Путин за плохих бояр, а не за народ. Что ОН с олигархами и против простого народа. Не поверим. Царь хороший, бояре плохие!😃