Медведев на фоне визита глав стран ЕС в Киев напомнил Зеленскому о его угрозах

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев поинтересовался, что будет делать Владимир Зеленский, если Россия заявит, что не может гарантировать безопасность пребывания европейских лидеров в Киеве.
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