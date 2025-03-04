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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер: Gears of War Collection представят и выпустят в июне; Gears of War: E-Day выйдет в 2026-м ...

Инсайдер: Gears of War Collection представят и выпустят в июне; Gears of War: E-Day выйдет в 2026-м ...

Инсайдер: Gears of War Collection представят и выпустят в июне; Gears of War: E-Day выйдет в 2026-м годуИнсайдер extas1s, который ранее уже делился достоверными данными касательно проектов Microsoft, сообщает о том, что Gears of War: E-Day выйдет в 2026 году.

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