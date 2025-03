Инсайдер: Gears of War Collection представят и выпустят в июне; Gears of War: E-Day выйдет в 2026-м годуИнсайдер extas1s, который ранее уже делился достоверными данными касательно проектов Microsoft, сообщает о том, что Gears of War: E-Day выйдет в 2026 году.