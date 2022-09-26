"Пламя охватило полностью": новые подробности от МЧС по пожару в Приморье

По оперативным данным сегодня в 11.18 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля находящегося трассе ведущей в аэропорт в Артём.
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