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"Пламя охватило полностью": новые подробности от МЧС по пожару в Приморье

"Пламя охватило полностью": новые подробности от МЧС по пожару в Приморье

По оперативным данным сегодня в 11.18 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля находящегося трассе ведущей в аэропорт в Артём.

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