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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис об «МЮ» и «Спартаке»: «Клубы с огромной историей и кучей проблем. Чтобы они за что-то боролись, нужно что-то менять»

«На сегодняшний день мне видится, что команда не войдет в топ-4, а для такого клуба это катастрофа. Так что этот сезон вновь станет провальным для «Манчестера».

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