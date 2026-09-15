От политиков до обычных людей: какие перемены обещает вторая половина сентября

Во второй половине сентября 2026 года к бытовой суете добавится "космическое" давление: звезды и планеты будут быстро менять положение, и эти передвижения не пройдут незамеченными для политиков, бизнесменов и обычных людей, рассказал астролог Александр Зараев Life.