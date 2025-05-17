Ученое поле: новое применение кораблей Маска и вакцина от аллергии на кошек

Российские ученые создали безэкипажный катер для поддержки подводных роботов, биочип для диагностики легочных патологий и получили новые данные о работе человеческого мозга, которые помогут лечить дислексию и речевые нарушения.
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