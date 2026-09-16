Моратти рассказал, что предлагал 500 млн евро за Месси: «Он даже не открыл письмо с предложением»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти рассказал, что в 2012 году пытался подписать Лионеля Месси из «Барселоны» и был готов заплатить за аргентинца 500 млн евро.
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