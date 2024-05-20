Как Орловщина прославилась «непрерывкой», гнездом и лугом

«Орловские перлы» местных политиков и чиновников продолжают своё шествие. Очередной пролёт над Дворянским гнездом Депутаты, чиновники и строители в очередной раз обсуждали ситуацию с благоустройством сквера «Дворянское гнездо».
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