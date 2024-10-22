Очередной гуманитарный груз отправился из Тольятти в район его реализации

В Тольятти состоялся очередной сбор гуманитарного груза для участников спецоперации. В формировании груза приняли участие более десяти человек, представители различных организаций и предприятий Автограда.
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