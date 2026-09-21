21 сентября. События дня

В Смоленской области завершились выборы депутатов Госдумы Смоленский губернатор принял участие в селекторном совещании «Единой России» В Смоленском округе автобус насмерть сбил пешехода Завтра в Смоленске на двух улицах отключат холодное водоснабжение .