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Смоленская Газета

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21 сентября. События дня

21 сентября. События дня

В Смоленской области завершились выборы депутатов Госдумы Смоленский губернатор принял участие в селекторном совещании «Единой России» В Смоленском округе автобус насмерть сбил пешехода Завтра в Смоленске на двух улицах отключат холодное водоснабжение .

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