Правительство поручило ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов в России. Об этом 3 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем госкорпорации Игорем Шуваловым.
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