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Кажетта Ахметжанова: 5 вещей, которые опасно хранить дома

Кажетта Ахметжанова: 5 вещей, которые опасно хранить дома

Иногда причина хронических неудач лежит не где-то далеко, а прямо на полке в гостиной. Некоторые вещи в доме забирают энергию годами: копят чужие болезни, эмоции, а потом тихо разрушают здоровье и достаток хозяев.

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