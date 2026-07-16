Кажетта Ахметжанова: 5 вещей, которые опасно хранить дома

Иногда причина хронических неудач лежит не где-то далеко, а прямо на полке в гостиной. Некоторые вещи в доме забирают энергию годами: копят чужие болезни, эмоции, а потом тихо разрушают здоровье и достаток хозяев.
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