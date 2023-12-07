Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года

Сегодня Совет Федерации единогласно назначил день выборов президента России на 17 марта 2024 года. Как подчеркнула председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, «это не просто политическая процедура, а принцип народовластия», и страна подтверждает, что носителем суверенитета в РФ является многонациональный народ», который прямым волеизъявлением выбирает главу государства.