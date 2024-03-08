Южный фронт: Армия России держит активную оборону в Работино

В Работино продолжаются уличные бои, российские войска находятся в центральной части села. ВСУ перебрасывают силы на этот участок фронта, в том числе тяжёлую технику, стараясь превзойти численностью российские подразделения.
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