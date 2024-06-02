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Угрозы, исходящие от перспективных орбитальных средств радиотехнической разведки США

Угрозы, исходящие от перспективных орбитальных средств радиотехнической разведки США

Сегодня 245 прочитали Технологии Больше по теме Взгляд сверху Несмотря на то, что первый искусственный спутник Земли (ИСЗ) ПС-1 был запущен СССР 4 октября 1957 года, первый разведывательный спутник был запущен США 28 февраля 1959 года – им стал ИСЗ-фоторазведчик Discoverer, разработанный по программе CORОNА, эта дата ознаменовала конец эпохи, когда независимая держава могла силой воспрепятствовать ведению разведки над своей территорией – на космическое пространство юрисдикция национальных государств не распространяется.

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