Угрозы, исходящие от перспективных орбитальных средств радиотехнической разведки США

Сегодня 245 прочитали Технологии Больше по теме Взгляд сверху Несмотря на то, что первый искусственный спутник Земли (ИСЗ) ПС-1 был запущен СССР 4 октября 1957 года, первый разведывательный спутник был запущен США 28 февраля 1959 года – им стал ИСЗ-фоторазведчик Discoverer, разработанный по программе CORОNА, эта дата ознаменовала конец эпохи, когда независимая держава могла силой воспрепятствовать ведению разведки над своей территорией – на космическое пространство юрисдикция национальных государств не распространяется.
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