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Зря надеялись. США не предоставят средств ПВО Украине после конфликта

Зря надеялись. США не предоставят средств ПВО Украине после конфликта

Как сообщили эксперты, знакомые с данным вопросом, США не собираются предоставлять средства противовоздушной обороны для поддержки "сил безопасности", которые Великобритания и Франция планируют разместить на Украине после окончания конфликта.

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