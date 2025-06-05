Зря надеялись. США не предоставят средств ПВО Украине после конфликта

Как сообщили эксперты, знакомые с данным вопросом, США не собираются предоставлять средства противовоздушной обороны для поддержки "сил безопасности", которые Великобритания и Франция планируют разместить на Украине после окончания конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии