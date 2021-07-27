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Почему на Западе ругают газопровод "Молотова-Риббентропа", ведь не за Украину же на самом деле беспокоятся

Почему на Западе ругают газопровод "Молотова-Риббентропа", ведь не за Украину же на самом деле беспокоятся

Злой хомяк Политики многих стран отрицательно и с возмущением относятся к соглашению по "Северному потоку - 2" и не стесняются высказывать это.

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Алексей Щербаков
Двойные стандарты Запада налицо! Если России хорошо, то им всем плохо и они ищут повода, чтобы как-то ещё ужалить, ущемить Россию, хотя российским газом отапливаются, не задумываясь при этом, что это российский газ.

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