Танкист заявил, что боевики ВСУ не успевают накопить силы под Добропольем

Корреспондент Zvezdanews Андрей Вакула работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с танкистами 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр».
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