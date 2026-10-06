Страна и люди
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Страна и люди

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Танкист заявил, что боевики ВСУ не успевают накопить силы под Добропольем

Танкист заявил, что боевики ВСУ не успевают накопить силы под Добропольем

Корреспондент Zvezdanews Андрей Вакула работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с танкистами 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр».

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