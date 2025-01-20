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    Соболезнуем сбитому Боингу... Ах, летает ещё??.. секундочку, я уточнюсь.... Все понятно, через 5 минут. Примерно так ...Российские С-400 ...
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После СВО Россия возьмется за абхазов и армян: Михайлов дал расклад по огрызающимся соседям

После СВО Россия возьмется за абхазов и армян: Михайлов дал расклад по огрызающимся соседям

ИА Новороссия Коллаж: Царьград Несмотря на то, что страны СНГ ведут себя откровенно по-хамски относительно России, мы все равно им помогаем.

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Комментарии
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Андрей Павлов
То есть все постсоветские недогосударства до бесконечности будут нас шантажировать тем, что янкесы у них базы построят? И мы поэтому их обязаны кормить по гроб жизни и терпеть ихнее хамство? Тогда не фига звиздеть, что мы сверхдержава, раз нас всякие шавки имеют.
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2 час.
Андрей
А летать  они будут через Шереметьево?
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2 час.
леонид рыбаков
НЕ ТУДА СМОТРИТЕ ЭКСПЕРТЫ --УЖЕ СЕЙЧАС НАДО СМОТРЕТЬ  НА ДИАСПОРЫ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ --ЭТА ОРДА  УПРАВЛЯЕТСЯ ИМАМАМИ ПРОШЕДШИЕ И ЧАСТО ПОСЕЩАЮЩИЕ  ТУРЦИЮ ( враги более 500 лет ни чего не забыли )  И САУДИТОВ ( ТЕ ЕЩЕ ДРУЗЬЯ ПОМОГЛИ РАЗВАЛИТЬ  СССР ) А УПРАВЛЯЮТСЯ ОНИ ВСЕ АНГЛИЧАНАМИ ---НУ КОНЕЧНО НЕ НА ПРЯМУЮ И ОДНОЗНАЧНО НЕ НА ПРЯМУЮ ----НО ВЛИЯНИЕ МАНИПУЛЯЦИЯМИ СОЗНАНИЯМИ МУСУЛЬМАН ( наши враги исторически и ни когда не оставят нас в покое ) УМЕЮТ ОЧЕНЬ ХОРОШО ИСТОРИЯ ЭТО ПОКАЗАЛА И ТО ЧТО ТИПА ВСЕ ОТ НЕЕ ОТВЕРНУЛИСЬ В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ ЭТО ЖЕЛАНИЕ НАШИХ НЕКОТОРЫХ НЕ ДАЛЬНОВИДНЫХ ПОЛИТИКОВ ПУТАЮТ С ДУБОЛОМАМИ АМЕРИКАНЦЕВ. ОНИ РАБОТАЮТ В ДОЛГУЮ  И ВЕСЬМА УСПЕШНО . МЫ МОГЛИ С НИМИ БОРОТЬСЯ  КОГДА ВО ВЛАСТИ БЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННИКИ ТАКИЕ КАК НЕЛЮБИМЫЙ НАШИМИ ВРАГАМИ ЧТО В МИРЕ ЧТО В СТРАНЕ СТАЛИН И ПЛЕЯДА ПАТРИОТОВ ПОДНИМАВШИЕ СТРАНУ С НИМ а сейчас приспособленцы к кормушке присосавшиеся при алкаше ельцине и Путину без смертной казни эту клановость не уничтожить как Сталин в начале в 27 потом в 37 . Смотрите на Китай казнят казнокрадов ( а них целая идеология есть как и сколько надо воровать по круче чем у нас ) и страна сделала рывок с 99 процентными наркоманами которых сделали англичане в прошлом веке .И  казнь вылечила и подняла страну . ПРЕДАТЕЛИ ВО ВЛАСТИ САМЫЕ СТРАШНЫЕ ВРАГИ СТРАНЫ ЕЩЕ И УБЕГАЮЩИЕ С БАБКАМИ В СТРАНЫ НАТО И СЕКРЕТАМИ СТРАНЫ -ПРЕЗИДЕНТ  ПРЕМЬЕР МИНИСТР  МОРЕ ГУБЕРНАТОРОВ МИНИСТРОВ СЕНАТОРОВ .....И ГДЕ ВЫВОДЫ ??????????????? НЕТ !!!!!!!
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1 час.

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