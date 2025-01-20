После СВО Россия возьмется за абхазов и армян: Михайлов дал расклад по огрызающимся соседям

леонид рыбаков

НЕ ТУДА СМОТРИТЕ ЭКСПЕРТЫ --УЖЕ СЕЙЧАС НАДО СМОТРЕТЬ НА ДИАСПОРЫ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ --ЭТА ОРДА УПРАВЛЯЕТСЯ ИМАМАМИ ПРОШЕДШИЕ И ЧАСТО ПОСЕЩАЮЩИЕ ТУРЦИЮ ( враги более 500 лет ни чего не забыли ) И САУДИТОВ ( ТЕ ЕЩЕ ДРУЗЬЯ ПОМОГЛИ РАЗВАЛИТЬ СССР ) А УПРАВЛЯЮТСЯ ОНИ ВСЕ АНГЛИЧАНАМИ ---НУ КОНЕЧНО НЕ НА ПРЯМУЮ И ОДНОЗНАЧНО НЕ НА ПРЯМУЮ ----НО ВЛИЯНИЕ МАНИПУЛЯЦИЯМИ СОЗНАНИЯМИ МУСУЛЬМАН ( наши враги исторически и ни когда не оставят нас в покое ) УМЕЮТ ОЧЕНЬ ХОРОШО ИСТОРИЯ ЭТО ПОКАЗАЛА И ТО ЧТО ТИПА ВСЕ ОТ НЕЕ ОТВЕРНУЛИСЬ В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ ЭТО ЖЕЛАНИЕ НАШИХ НЕКОТОРЫХ НЕ ДАЛЬНОВИДНЫХ ПОЛИТИКОВ ПУТАЮТ С ДУБОЛОМАМИ АМЕРИКАНЦЕВ. ОНИ РАБОТАЮТ В ДОЛГУЮ И ВЕСЬМА УСПЕШНО . МЫ МОГЛИ С НИМИ БОРОТЬСЯ КОГДА ВО ВЛАСТИ БЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННИКИ ТАКИЕ КАК НЕЛЮБИМЫЙ НАШИМИ ВРАГАМИ ЧТО В МИРЕ ЧТО В СТРАНЕ СТАЛИН И ПЛЕЯДА ПАТРИОТОВ ПОДНИМАВШИЕ СТРАНУ С НИМ а сейчас приспособленцы к кормушке присосавшиеся при алкаше ельцине и Путину без смертной казни эту клановость не уничтожить как Сталин в начале в 27 потом в 37 . Смотрите на Китай казнят казнокрадов ( а них целая идеология есть как и сколько надо воровать по круче чем у нас ) и страна сделала рывок с 99 процентными наркоманами которых сделали англичане в прошлом веке .И казнь вылечила и подняла страну . ПРЕДАТЕЛИ ВО ВЛАСТИ САМЫЕ СТРАШНЫЕ ВРАГИ СТРАНЫ ЕЩЕ И УБЕГАЮЩИЕ С БАБКАМИ В СТРАНЫ НАТО И СЕКРЕТАМИ СТРАНЫ -ПРЕЗИДЕНТ ПРЕМЬЕР МИНИСТР МОРЕ ГУБЕРНАТОРОВ МИНИСТРОВ СЕНАТОРОВ .....И ГДЕ ВЫВОДЫ ??????????????? НЕТ !!!!!!!