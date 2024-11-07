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На сцену вышла молдавская Фарион. Грозит ли стране русофобия по украинской модели?

На сцену вышла молдавская Фарион. Грозит ли стране русофобия по украинской модели?

После того как Майя Санду ценой многочисленных махинаций на участках в Европе и внутри страны сохранила свой президентский пост ещё на 4 года, ряд нациствующих политиков поспешили выставить свои рецепты установления фактически фашистского режима и подавления инакомыслия в стране.

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