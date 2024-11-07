На сцену вышла молдавская Фарион. Грозит ли стране русофобия по украинской модели?

После того как Майя Санду ценой многочисленных махинаций на участках в Европе и внутри страны сохранила свой президентский пост ещё на 4 года, ряд нациствующих политиков поспешили выставить свои рецепты установления фактически фашистского режима и подавления инакомыслия в стране.