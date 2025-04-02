Колумбия предложила России исследовать затонувший галеон с сокровищами

Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что было бы замечательно, если бы российские специалисты приняли участие в исследовании затонувшего галеона «Сан-Хосе», когда представится такая возможность, передает РИА Новости.
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