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Новый обязательный предмет введут для школьников 5-11 классов уже с 2027 года

Курс по изучению искусственного интеллекта и информационной безопасности будет обязательным для учеников средней и старшей школы.

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