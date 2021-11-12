Полицией в Туве завершено расследование дела в отношении должностных лиц, обвиняемых в хищениях бюджетных средств в особо крупном размере

Следственной частью СУ МВД по Республике Тыва окончено производство по уголовному делу по фактам хищения бюджетных денежных средств, совершенным должностными лицами Государственного казенного учреждения Республики Тыва «Барун-Хемчикское лесничество» и Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва.
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