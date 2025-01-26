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«Сперва придётся спросить»: В Дании назвали страну с приоритетным правом на покупку Гренландии

«Сперва придётся спросить»: В Дании назвали страну с приоритетным правом на покупку Гренландии

Бывший датский министр по делам Гренландии Том Хёйм назвал страну с приоритетным правом на покупку Гренландии https://listaj.

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Комментарии
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Maxim
В Брикс и ОДКБ..
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