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Царьград

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В Нижегородской области выдворили 1032 мигранта-нарушителя

В Нижегородской области выдворили 1032 мигранта-нарушителя

Главное управление Министерства внутренних дел России по Нижегородской области представило отчет о результатах работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства за первое полугодие 2026 года.

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