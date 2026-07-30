В Нижегородской области выдворили 1032 мигранта-нарушителя

Главное управление Министерства внутренних дел России по Нижегородской области представило отчет о результатах работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства за первое полугодие 2026 года.
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