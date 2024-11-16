Десант охотится за ВСУ на Курском фронте (ВИДЕО)

Бойцы рязанского 137-го полка тульской дивизии ВДВ ликвидируют не только украинских оккупантов у Зелёного Шляха — Новоивановки (Курская область), но и уничтожают их снабжение.
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