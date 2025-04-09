Как освоить работу с ИИ без курсов и учителей

Глубина взаимодействия с ИИ как освоить ИИ самостоятельно (ЧАСТЬ 2) В первой части мы рассмотрели базовые принципы работы с ИИ, включая основы его функционирования, создание эффективных запросов, обучение через эксперименты и развитие уверенности.