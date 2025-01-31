Американская компания подтвердила планы по запуску ракет из Швеции

Firefly Aerospace: Запуски ракет Alpha из Швеции начнутся в 2026 году Американская компания Firefly Aerospace подтвердила, что запуски ракет Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции начнутся в конце 2026 года или начале 2027-го.
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