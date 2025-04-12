Ликсутов: Москва получила премию AIM Congress 2025 Awards за развитие ОЭЗ «Технополис Москва»

Москва победила в трех номинациях премии международного инвестиционного форума AIM Congress 2025. В частности, ее отметили за реализацию проекта особой экономической зоны «Технополис Москва» и стратегии кластерного промышленного развития.
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