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Дзен Дневник

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Штрафы за нелегальное использование воды

Штрафы за нелегальное использование воды

Новые штрафы в первую очередь касаются владельцев частных домов и дачников. В квартирах нелегального использования воды не может быть по определению, так как все коммуникации там подключаются еще до сдачи дома в эксплуатацию.

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