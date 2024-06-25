Штрафы за нелегальное использование воды

Новые штрафы в первую очередь касаются владельцев частных домов и дачников. В квартирах нелегального использования воды не может быть по определению, так как все коммуникации там подключаются еще до сдачи дома в эксплуатацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)